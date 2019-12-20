Tottenham'ın Chelsea'ye Attığı En Güzel Goller

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16

Londra'nın iki köklü ekibi Tottenham ile Chelsea rekabeti Premier Lig döneminin önemli rekabetlerinden biri halindeydi. Londra'nın kuzey tarafını temsil eden Tottenham'ın güney Londra ekibi Chelsea'ye karşı yıllar boyunca Kane, Bale ve Eriksen gibi yıldızlarıyla bulduğu goller karşınızda!