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Tottenham'ın Chelsea'ye Attığı En Güzel Goller

Londra'nın iki köklü ekibi Tottenham ile Chelsea rekabeti Premier Lig döneminin önemli rekabetlerinden biri halindeydi. Londra'nın kuzey tarafını temsil eden Tottenham'ın güney Londra ekibi Chelsea'ye karşı yıllar boyunca Kane, Bale ve Eriksen gibi yıldızlarıyla bulduğu goller karşınızda!

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16

'nın iki köklü ekibi ile rekabeti Premier Lig döneminin önemli rekabetlerinden biri halindeydi. Londra'nın kuzey tarafını temsil eden Tottenham'ın güney Londra ekibi Chelsea'ye karşı yıllar boyunca Kane, Bale ve Eriksen gibi yıldızlarıyla bulduğu goller karşınızda!

Kaynak: Dugout

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