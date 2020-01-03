Tottenham'ın 2019'da Attığı En İyi Goller
Tottenham Hotspurs, 2019 yılında unutulmaz goller kaydetti. Lucas'ın Amsterdam'da Şampiyonlar Ligi Finali'ni getiren golünden Heung-min Son'un Burnley karşısında tüm sahayı tek başına kat ederek attığı gole kadar birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.
03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19
Tottenham Hotspurs, 2019 yılında unutulmaz goller kaydetti. Lucas'ın Amsterdam'da Şampiyonlar Ligi Finali'ni getiren golünden Heung-min Son'un Burnley karşısında tüm sahayı tek başına kat ederek attığı gole kadar birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.
Kaynak: Dugout
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