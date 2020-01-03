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Tottenham'ın 2019'da Attığı En İyi Goller

Tottenham Hotspurs, 2019 yılında unutulmaz goller kaydetti. Lucas'ın Amsterdam'da Şampiyonlar Ligi Finali'ni getiren golünden Heung-min Son'un Burnley karşısında tüm sahayı tek başına kat ederek attığı gole kadar birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.

03.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:19

Hotspurs, 2019 yılında unutulmaz goller kaydetti. Lucas'ın 'da Şampiyonlar Ligi Finali'ni getiren golünden Heung-min Son'un Burnley karşısında tüm sahayı tek başına kat ederek attığı gole kadar birbirinden güzel goller ekranlarınıza geliyor.

Kaynak: Dugout

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