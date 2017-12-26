Tottenham'ı Galibiyete Rekortmen Kane Taşıdı

Premier League'de 20. haftanın açılış maçında Tottenham, Wembley Stadı'nda konuk ettiği Southampton'ı 5-2 mağlup etti.



Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta Tottenham'a farklı galibiyeti getiren diğer goller Dele Alli ve Heung Min Son'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise Sofiane Boufal ve Dusan Tadic kaydetti.



Geçtiğimiz hafta sonunda Burnley filelerini üç kez havalandırdıktan sonra Southampton'a karşı da aynı tarifeyi uygulayan Kane, Premier League'de bu sezonki gol sayısını 18'e çıkarmasının yanı sıra 2017 yılı özelinde de anlamlı rekorların sahibi oldu. Premier League özelinde 2017 yılını 39 golle tamamlayan 24 yaşındaki yıldız, 1995 yılında 36 gol kaydeden Alan Shearar'ın rekorunu tarihe gömdü. 2017 yılında çıktığı resmi maçlarda ise 55 gole ulaşan Kane, Barcelona formasıyla 54 gol kaydeden Lionel Messi'yi geride bırakarak Avrupa'nın liglerinin bu seneki en skorer ismi oldu.



Seneyi bol gollü galibiyetle kapatan Tottenham bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, ligde yedi maçtır galibiyete hasret kalan Southampton ise 19 puanda kaldı.



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