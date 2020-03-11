Tottenham Hotspur, RB Leipzig Maçı İçin Almanya'ya Gitti Tottenham Hotspur, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında RB Leipzig ile oynayacağı maç için Almanya'ya gitti. Jose Mourinho ve oyuncularının yolculuğundan özel anları derlediğimiz videomuz Dugout farkıyla sizlerle.

Tottenham Hotspur, 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında RB Leipzig ile oynayacağı maç için Almanya'ya gitti. Jose Mourinho ve oyuncularının yolculuğundan özel anları derlediğimiz videomuz Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout