Tottenham Hotspur, Heung-Min Son'un sözleşmesini yeniledi
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Tottenham Hotspur, Heung-Min Son'un sözleşmesini yeniledi

Tottenham Hotspur, Heung-Min Son'un sözleşmesini yeniledi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'un sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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