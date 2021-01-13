Tottenham - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

İngiltere'de futbol heyecanı Premier Lig'de devam ediyor. Bugün oynanacak oyunda Tottenham ile Fulham arasında gerçekleşecek. Tottenham - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? oynanacağı ise merak konusu.

Dünya'nın takip ettiği İngiltere Premier Ligbu hafta Tottenham - Fulham maçı oynanacak. Farklı ülkelerde yayınlanacak olan Tottenham - Fulham maçı Türkiye'de de yayınlanacak. Peki Tottenham - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusu futbol severlerin en çok merak ettiği sorular arasında.

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig Tottenham - Fulham karşılaşması Londra'da Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşecek. Tottenham - Fulham karşılaşması S Sport Plus,Idman TV, S Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak. AyrıcaD-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Tivibu 73, Kablo TV 240, Vodafone TV 11 ve web üzerinden de izlenebilecek.

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

İngiltere Premier Lig Tottenham - Fulham maçı Tottenhham Hotspur Stadyumu'nda, Türkiye saatiyle 23:15'de başlayacak.