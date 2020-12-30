Tottenham - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Tottenham - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

30.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:32
Tottenham - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Tottenham - Fulham maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Tottenham - Fulham maçıdır. Peki Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tottenham - Fulham maçı 30 Aralık Çarşamba günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tottenham - Fulham maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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