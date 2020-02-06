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Tottenham, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Southampton ile karşılaşan Tottenham, rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

06.02.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:58
Tottenham, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde ile karşılaşan , rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Tottenham, kupanın 4. tur ikinci maçında Southampton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekibinin gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu.

Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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