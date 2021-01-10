Tottenham, Federasyon Kupası'nda 4. tura kaldı
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Tottenham, Federasyon Kupası'nda 4. tura kaldı

10.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:24
Tottenham, Federasyon Kupası'nda 4. tura kaldı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Tottenham, Marine'i 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Tottenham, Marine'i 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 3. tur maçında Premier Lig ekibi Tottenham, deplasmanda 8. lig takımlarından Marine ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Tottenham, 24, 30 ve 37. dakikalarda Carlos Vinicius, 32. dakikada Lucas Moura, 60. dakikada Alfie Devine'ın golleriyle 5-0 galip gelerek tur atladı.

Öte yandan ikinci devrede oyuna giren 16 yaşındaki Devine, Tottenham Kulübü tarihinde forma giyen ve gol atan en genç futbolcu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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