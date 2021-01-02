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Tottenham farklı kazandı

02.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:50
Tottenham farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında sadece 2 puan elde ederek zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, orta sıralarda yer alan Leeds United'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 29. dakikada penaltıdan Harry Kane, 43. dakikada Heung-Min Son, 50. dakikada Toby Alderweireld'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Tottenham'da Matt Doherty, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Güney Koreli forvet Son, Tottenham formasıyla 100. golüne imza attı.

Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Tottenham, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Leeds United ise 23 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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