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Tottenham, deplasmanda Norwich City ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Norwich City ile 2-2 berabere kaldı.

28.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:08
Tottenham, deplasmanda Norwich City ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de , Norwich City ile 2-2 berabere kaldı.

Tottenham, ligin 20. hafta maçında Norwich City'nin konuğu oldu.

Norwich City, Mario Vrancic'in 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, 'in 55. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Serge Aurier'in 61. dakikada kendi kalesine attığı gol Norwich City'yi tekrar önde geçirse de Harry Kane 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2

Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham puanını 30'a, lig sonuncusu Norwich City ise 13'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion-Bournemouth : 2-0

Watford-Aston Villa: 3 - 0

Southampton-Crystal Palace: 1 - 1

Newcastle United-Everton: 1 - 2

West Ham United-Leicester City: 1-2

Kaynak: AA
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