Tottenham'da teknik direktörlüğe Nuno Espirito Santo getirildi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlük görevi için Nuno Espirito Santo ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlük görevi için Nuno Espirito Santo ile 2 yıllığına anlaşma sağlandı.

Tottenham Kulübü, 47 yaşındaki Nuno Espirito Santo ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde Rio Ave, Valencia ve Porto'yu çalıştıran Portekizli teknik direktör, 2017'de başına geçtiği Wolverhampton'dan ise geçen sezon sonu ayrılmıştı.

Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından Ryan Mason, geçen sezon Tottenham'da geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan