Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi
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Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi

Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, ismi Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, ismi Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İsmi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un başına geçti. İngiliz kulübü, Portekizli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Santo, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton gibi takımları çalıştırmıştı. Santo'nun çalıştırdığı dönemde Wolverhampton, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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