Tottenham'da koronavirüse yakalananların sayısı 13'e çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da koronavirüse yakalananların sayısı, 8'i futbolcu olmak üzere 13'e yükseldi.

Uefa Avrupa Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi Rennes ile yapacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Conte, 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

UEFA'nın karşılaşmayı erteleme yönünde bir karar almadığını aktaran Conte, "Artık biraz korkmaya başladık. Her gün yeni bir pozitif vaka oluyor. Durum iyiye gitmiyor. Futbolu konuşmak imkansız. Yaşanan son gelişmeler, beni çok mutsuz ediyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere temsilcisinde dün, 6 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişi koronavirüse yakalanmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberler e göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan oyuncular, sonucun negatife dönmemesi halinde 10 gün boyunca takımın üç maçını kaçırabilir. Tottenham, bu süreçte, Rennes'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'de ise Brighton & Hove Albion ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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