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Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Belçikalı oyuncu Toby Alderweireld'ın sözleşmesi uzatıldı.

20.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:58
Tottenham'da Alderweireld'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi 'da Belçikalı oyuncu Toby Alderweireld'ın sözleşmesi uzatıldı.

Tottenham Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Atletico Madrid'den 2015 yılında 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maçta 6 gole imza attı.

Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda 98 maçta 5 kez ağları sarstı.

Kaynak: AA
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