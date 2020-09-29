Tottenham - Chelsea maç sonucu kaç kaç? İngiltere Lig Kupası Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
29.09.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:11
İngiltere Lig Kupası maçlarının başlamasıyla sporseverleri İngiltere Lig Kupası maçlarını yakında takip etmeye başladı. Akşamın en dikkat çeken maçlarından Tottenham - Chelsea maçının sonucu merak edildi. Peki, İngiltere Lig Kupası Tottenham - Chelsea maçı kaç kaç? Tottenham - Chelsea maçı kanalı, şifresiz mi?
Sporseverlerin yakından takip ettiği İngiltere Lig Kupası başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Tottenham - Chelsea maçı ilgi odağı oldu. Peki, Tottenham - Chelsea maçTottenham - Chelsea maç sonucu kaç kaç? Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İngiltere Lig Kupası canlı takip!
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Tottenham - Chelsea, İngiltere Lig Kupası maçı 29 09 2020 günü 21:45'te başlayacak.Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak.
TOTTENHAM - CHELSEA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?
Chelsea Barnsley maçı henüz başlamadı. Sayfamızı takip edebiirsiniz.