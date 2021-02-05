Tottenham – Chelsea canlı izle! Tottenham – Chelsea Maçı Canlı maç izle! Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol severlerin merakla beklediği, Premier Lig'de 22. haftanın maçı Tottenham – Chelsea canlı izle! Tottenham – Chelsea Maçı Canlı maç izle! Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tottenham ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak. Tottenham – Chelsea canlı izle!Tottenham – Chelsea Maçı Canlı maç izle! Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TOTTENHAM – CHELSEA CANLI İZLE! TOTTENHAM - CHELSEA MAÇİ HANGİ KANALDA?

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Tottenham ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor. S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden canlıizlenebilmektedir.

TOTTENHAM – CHELSEA MAÇI CANLI MAÇ İZLE! TOTTENHAM – CHELSEA CANLI İZLE! TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Chelsea Maçı 04 Şubat Perşembe günü oynandı. Tottenham-Chelsea Maçı 23:00'de başladı.