Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı
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Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

02.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:52
Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon avroya el sıkıştı.

Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon avro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.

Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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