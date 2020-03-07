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Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

07.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:56
Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig'de , Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada 'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1

Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı.

Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.

Kaynak: AA

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