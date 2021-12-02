Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham - Brentford bugün karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Tottenham- Brentford kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Tottenham- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham- Brentford karşılaşması 2 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tacanlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title