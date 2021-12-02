İngiltere Premier Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Tottenham- Brentford kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Tottenham- Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

TOTTENHAM - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham- Brentford karşılaşması 2 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 22:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tacanlı olarak yayınlanacak.

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