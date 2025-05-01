Tottenham Bodo Glimt hangi kanalda? Tottenham Bodo Glimt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Tottenham Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Tottenham Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Tottenham Bodo Glimt maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Tottenham Bodo Glimt maçını hangi kanal veriyor? İşte Tottenham Bodo Glimt maçı yayın bilgisi haberimizde...

TOTTENHAM BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Bodo Glimt maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Tottenham Bodo Glimt maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Tottenham Bodo Glimt maçını izleyebilirsiniz.

TOTTENHAM BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham Bodo Glimt maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.