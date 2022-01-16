Tottenham - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Arsenal maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Tottenham - Arsenal bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Tottenham - Arsenal maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor