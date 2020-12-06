Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?
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Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?

06.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:18
Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham Hotspur sahasında Arsenal'i konuk etti. . Peki, Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Peki, Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI SONUCU NEDİR?

Mücadele ev sahibi ekip Tottenham'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Arsenal'da kötü gidiş devam ediyor.

TOTTENHAM - ARSENAL İLK 11'LERİ

ARSENAL

Bernd Leno

Hector Bellerin (75' Eddie Nketiah)

Kieran Tierney

Gabriel

Rob Holding

Willian

Thomas (45' Dani Ceballos)

Granit Xhaka

Bukayo Saka

Alexandre Lacazette

Pierre Aubameyang

TOTTENHAM

Hugo Lloris

Sergio Reguilon

Toby Alderweireld

Serge Aurier

Pierre-Emile Höjbjerg

Eric Dier

Moussa Sissoko

Giovani Lo Celso (72' Ben Davies)

Heung-Min Son (88' Lucas Moura)

Harry Kane

Steven Bergwijn (90' Joe Rodon)

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