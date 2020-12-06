Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham Hotspur sahasında Arsenal'i konuk etti. . Peki, Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Peki, Tottenham - Arsenal maçı kaç kaç bitti? Tottenham - Arsenal maçı sonucu?
TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI SONUCU NEDİR?
Mücadele ev sahibi ekip Tottenham'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, Arsenal'da kötü gidiş devam ediyor.
TOTTENHAM - ARSENAL İLK 11'LERİ
ARSENAL
Bernd Leno
Hector Bellerin (75' Eddie Nketiah)
Kieran Tierney
Gabriel
Rob Holding
Willian
Thomas (45' Dani Ceballos)
Granit Xhaka
Bukayo Saka
Alexandre Lacazette
Pierre Aubameyang
TOTTENHAM
Hugo Lloris
Sergio Reguilon
Toby Alderweireld
Serge Aurier
Pierre-Emile Höjbjerg
Eric Dier
Moussa Sissoko
Giovani Lo Celso (72' Ben Davies)
Heung-Min Son (88' Lucas Moura)
Harry Kane
Steven Bergwijn (90' Joe Rodon)