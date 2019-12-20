Tottenham'a Altı Dakika Yetti

20.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:16

2015-16 sezonunda Tottenham shasında Manchester United'ı ağırladı. Maç son 20 dakikaya kadar golsüz eşitlikte devam ederken Kuzey Londra ekibi Alderweireld, Lamela, ve Alli'yle sadece altı dakikada üç gol bularak Kırmızı Şeytanlar'ı devirdi ve üç puanın sahibi oldu.