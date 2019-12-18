Tottenham 1-2 Chelsea Maç Özeti

18.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16

Chelsea ile Tottenham, 2017-18 İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Webley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Londra derbisinde Chelsea, Marcos Alonso'nun üstün performansıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Chelsea, 24. dakikada Alonso'nun harika frikik golüyle öne geçti. Tottenham bu gole, 82. dakikada Batshuayi'nin kendi kalesine attığı golle yanıt verdi. Mücadelenin bu skorla sona ermesi beklenirken sahneye bir kez daha Marcos Alonso çıktı ve Chelsea'yi 2-1 öne geçirerek 3 puan kazanmasını sağladı.