15.08.2019 14:06

TÖTM'de aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı

Hastanede geçtiğimiz aylarda aynı anda 5 karaciğer nakli yapılmıştı

MALATYA - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda aynı anda 5 hastaya karaciğer naklinin yapıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde bu kez aynı anda 7 hastaya kök hücre nakli yapıldı.

Nakil öncesi basın toplantısı düzenleyen hastane Başhekimi Ali Beytur, bugüne kadar hastanede 700 hastaya kök hücre nakli yapıldığını belirterek, merkezin şu anda 12 hastaya aynı anda nakil yapacak kapasitede olduğunu ifade etti. Hastaneye sadece Malatya'dan değil il dışından da birçok hastanın geldiğini aktaran Beytur, hastanenin kapasitesinin şu anda dolu olduğunu ve yaklaşık 30 hastanın beklediğini dile getirdi. Beytur, Onkoloji Hastanesinin yapımının tamamlanmasının ardından bekleyen hastaların da tedavisinin yapılacağını ve yurt dışı dahil gelen tüm taleplerin karşılanacağını söyledi.

Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise, 2018 yılında kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında 129 nakille birinci olduklarını ifade ederek, "Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. 2019 yılında bugüne kadar toplam 128 hastaya nakil yapıldı. Bu gün itibarı ile geçen seneki nakil sayımızı egale ettik. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bu güne kadar yaklaşık 700 den fazla hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın 3/4'ü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde Sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanmıştır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Erişkin kemik iliği nakli merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye'de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kök hücre bağışında bulunan vatandaşlar ise, yaptıkları bağışın hastalara sağlık getirmesini temenni ederek, bağış yapmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA