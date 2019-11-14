14.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:20

Toteme vurup deviren araç sürücüsü olay yerinden böyle kaçtı

Mağaza sahibinin yorumu "Patates oldu"

ANKARA - Başkentte Çayyolu Alacaatlı Caddesi üzerinde bir mağazanın önündeki toteme vurup deviren ve sonrasında kaçan araç sürücüsü güvenlik kameralarına yakalandı. Mağaza sahibi olduğu düşünülen kişi ise olayı anlatırken, "Vatandaş geldi totemi devirdi patates oldu" dedi.

Ankara Çayyolu'nda Alacaatlı Caddesi bir mağazanın önünde bulunan toteme çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini cep telefonu ile çeken ve mağazanın sahibi olduğu anlaşılan kişi ise, "Vatandaş geldi totemi devirdi patates oldu. Maalesef olay yerini terk ediyor. Yanında geçen diğer araç sürücüsü plakayı alabilseydiniz bize bildirirse sevinirim eğer kaçan sürücü de kendi isteğiyle bize ulaşır plakasını verirse hukuki süreci hemen başlatmayalım kendi adımıza anlaşalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA