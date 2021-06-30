Totalenergies, Surinam'daki Varlığını Genişletiyor

TotalEnergies ve ortağı Qatar Petroleum firmalarına, Surinam Sığ Açık Deniz petrol ve gaz sahaları için açılan 2020-2021 yılları teklif turu sonucunda 6. Blok ile 8. Blok'da çalışma izni verildi.

TotalEnergies ve ortağı Qatar Petroleum firmalarına, Surinam Sığ Açık Deniz petrol ve gaz sahaları için açılan 2020-2021 yılları teklif turu sonucunda 6. Blok ile 8. Blok'da çalışma izni verildi. TotalEnergies, Ocak 2020'den bu yana 4 önemli keşfin yapıldığı ve içinde bulunduğumuz yılda da çalışmaların sürdüğü, yine TotalEnergies tarafından işletilen 58. Blok'un bitişiğinde, 30 metre ile 50 metre arasındaki sığ sularda yer alan sözkonusu blokları işletecek. İşletilecek olan keşif blokları ile TotalEnergies, yerküre çapında gelişmekte olan bir havza durumundaki Surinam'da konumunu genişletmekte. Rezervleri doğrulamak üzere, sözkonusu 2 izin belgesinin yanısıra üç boyutlu sismik tarama düzeni edinimi için de kampanya yürütülecek.

TotalEnergies, petrol rezervi bloklarını %40 işletme payı ile işletirken, Qatar Petroleum'un işletme payı %20, ülkenin ulusal firması Staatsolie'nin işletme payı ise %40 olacak.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre