TotalEnergies, Rusya'da yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu - Haberler

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TotalEnergies, Rusya'da yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu

AA, Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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TotalEnergies, Rusya'da yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu

Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını duyurdu.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, TotalEnergies'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "askeri saldırısını" kınadığı ve Ukrayna halkıyla beraber olduğu kaydedildi.

Şirketin Ukrayna otoritelerine yakıt ve Ukrayna'dan Avrupa'ya giden göçmenlere yardım sağlayacağı aktarılan açıklamada, "TotalEnergies, Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların kapsamını ve gücünü destekliyor ve yaptırımları Rusya'daki faaliyetleri üzerindeki sonuçlarına bakılmaksızın uygulayacak. Bu sonuçlar şu anda değerlendiriliyor. TotalEnergies, bundan sonra Rusya'daki yeni projelere sermaye harcamayacak." ifadeleri kullanıldı.

TotalEnergies'in Rus Novatek'te yüzde 19,4, Yamal LNG tesisinde yüzde 20 ve ülkedeki çeşitli girişimlerde hisseleri bulunuyor.

Daha önce Shell, bp ve Equinor ülkedeki mevcut proje ve ortak girişimlerinden çıkacaklarını açıklamıştı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Haberler

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