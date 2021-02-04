Total War: Warhammer 3 serisi ile geri dönüyor : Total War: Warhammer 3 fiyatı ne kadar? Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri

Geliştirici olan Creative Assembly ve yayıncı Sega tarafından hazırlanan Total War serisinin üçüncü oyunu resmi olarak açıklandı. Total War: Warhammer 3, 2021 yılı içerisinde masaüstü kullanıcı tarafından oynanabilecek, oyun aynı zamanda Türkçe altyazı desteği sunacak. Total War: Warhammer 3 pc sistem gereksinimleri belli oldu mu?

Creative Assembly tarafından gerçekleştirilen basın bülteninde herhangi bir çıkış tarihi belirtilmezken, oyunun Eski Dünya ortamına döneceğinin duyurulması oyunseverler üzerinde heyecan yarattı.

Serinin ilk oyunu Total War: Warhammer 2016'da piyasaya sürüldü. Devam oyunu Total War: Warhammer ise 2 sadece bir yıl sonra yeni serisiyle oyunseverlerle buluştu. Üçüncü oyun için geliştiriciler, ilk iki oyunun birleştirileceğini devasa bir dünya haritasınında birçok perspektiften yayılan bir hikayenin anlatılacağını duyurdu. Creative Assembly açıklamasında, "Oyuncular bu kez yabancı oldukları bir bölgede, kabus gibi bir diyarda savaşacaklar." ifadelerine yer verdi.

TOTAL WAR: WARHAMMER 3 OYUNUN HİKAYESİ

Total War: WARHAMMER üçlemesinin dehşet verici son oyunu geliyor. Kuvvetlerinizi toplayın ve dünyanın kaderinin belirleneceği, akıl almaz bir dehşet boyutu olan Kaos Diyarı'na adım atın. Ya iblislerinizi fethedin ya da onları komuta edin!

Dünyanın ve onun önemsiz savaşlarının çok ötesinde saf, kötücül büyünün bir boyutu vardır: Kaos Diyarı. Fani zihinler için anlaşılmaz ve korkunç bir yerdir. Güç vaatleri fısıldar ama orayı görmek, onun tarafından baştan çıkarılmak demektir. Ruhunu ona teslim etmek demektir. Ona dönüşmek demektir.

Bağlarını koparmak ve dünyayı şeytani bir yozlaşmaya boğmak isteyen dört Yıkıcı Güç buranın hakimidir. Veba Tanrısı Nurgle, Aşırılık Lordu Slaanesh, Yol Bozan Tzeentch, Kan ve Katliam Tanrısı Khorne.

Dünyalar arasındaki sınırda iki güçlü krallık nöbet tutar: Kislev'in yürekli savaşçıları ve Büyük Cathay İmparatorluğu. Ama her biri kendi sınavlarıyla kuşatılmış durumda. Artık her ikisinin de sınırı geçmek ve ordularını Kaos Diyarı'na göndermek için nedenleri var.

Dünya uçurumun kenarında duruyor. En ufak hareket, dünyayı felakete sürükler.

Ve bunu başarmak için planlar yapan biri var; yüce gücü kullanmaktan başka bir şey istemeyen kadim biri. Ancak başarılı olmak için bir şampiyona ihtiyacı olacak…

Yaklaşan çatışma herkesi yutacak. Ya iblislerinizi fethedin Ya da onları komuta edin

TOTAL WAR: WARHAMMER 3 FİYATI NE KADAR?

Oyun Türkiye pazarında, Steam ve Epic Games Store üzerinden 345,00 TL fiyatıyla ön siparişte satışa sunuluyor.

TOTAL WAR: WARHAMMER 3 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-4570 3.20GHz

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64Bit

Video Card: GeForce GTX 670 2GB | AMD Radeon R7 260X