Total War: SHOGUN 2, Steam Üzerinden Ücretsiz Dağıtılacak
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1 Mayıs, Teknoloji

Total War: SHOGUN 2, Steam Üzerinden Ücretsiz Dağıtılacak

Total War: SHOGUN 2, bu ayın son haftasında ücretsiz olarak dağıtılacak. Eğer satın almak gibi bir planınız varsa, iptal edin.

Steam mağazasında birçok promosyonun yapıldığını biliyoruz.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
Total War: SHOGUN 2, Steam Üzerinden Ücretsiz Dağıtılacak

Total War: SHOGUN 2, bu ayın son haftasında ücretsiz olarak dağıtılacak. Eğer satın almak gibi bir planınız varsa, iptal edin.

Steam mağazasında birçok promosyonun yapıldığını biliyoruz. Bu promosyonlar kapsamında bazı yayıncılar bazı oyunlarını belirli bir süreliğine oynama fırsatı sunarken, bazı yayıncılar da belirli tarihler arasında seçtikleri oyunlarını bedava dağıtıyorlar. Bu promosyonlar tarihlerinden önce mağazanın veritabanına girildiği için, SteamDB sayesinde önceden haberimiz olabiliyor.

Shogun 2 ücretsiz oluyor

İşte bu SteamDB sayfasındaki veriye göre Total War: SHOGUN 2, 27 Nisan - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu da demek oluyor ki bu tarihler arasında Steam kütüphanenize eklemeniz durumunda, oyun kalıcı olarak sizin olacak. Eğer satın almak gibi bir isteğiniz varsa, dişinizi iki hafta daha sıkın ve tek bir kuruş bile ödemeden sahip olun.

Creative Assembly tarafından geliştirilmiş olan Total War: SHOGUN 2, 2011 yılında PC için satışa sunulmuştu.

Total War: SHOGUN 2 konusu

Oyunun hikayesi savaş tarafından bölünen Japonya topraklarında geçiyor. Bir zamanlar tek bir hükümet tarafından yönetilen ülke, savaş sonrasında birden fazla klana ayrılmış durumdadır ve on ünlü diktatör egemenlik için mücadele etmektedir. İçlerinden sadece bir tanesi bu mücadeleyi kazanacak ve diğerleri bertaraf olacaktır. Siz ise bir klan lideri Daimyo rolünde olacak ve askeri yükümlülükleri, ekonomiyi ve diplomasiyi kullanarak tek bir amaç için mücadele edeceksiniz: Japonya'yı kendi komutanız altında birleştirmek ve yeni Shogun olmak.

Kaynak: Tamindir

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