Total War: Rome Remastered PC sistem gereksinimleri belli oldu! Rome Remastered ne zaman çıkış yapacak? Total War: Rome Remastered fiyatı ne kadar?

Total War: Rome Remastered sistem gereksinimleri nedir? RTS oyunu denilince akla gelen ilk serilerden biri olan Total War'ın efsaneleşen oyunu Rome yenilenmiş versiyonu Total War: Rome Remastered ile geri döndü. Yayıncı Sega ve geliştiriciler Creative Assembly ile Feral Interactive, Total War: Rome Remastered'in PC sistem gereksinimleri paylaştı. Total War: Rome Remastered fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Son yıllarda RTS yani gerçek zamanlı strateji oyunlarının sayısı bir hayli azalmış durumda. Bu durumun temel etkeni ise birçok oyuncunun artık konsol oyunlarına yönelmesi diyebiliriz.

Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu olarak çıkış yapacak. Oyunun Türkiye pazarındaki fiyatı belli oldu!

Total War: Rome'un 2004 yılında yayınlanan orijinal versiyonu, günümüz görsellerine uyarlanarak yenilendi. Yeni oyun Total War: Rome Remastered, ana oyununu konu alacak ve birçok grafik iyileştirmesi ile çıkış yapacak. Yenilenmiş sürümde, Alexander ve Barbarian Invasion DLC'leri de bulunacak.

TOTAL WAR: ROME REMASTERED FİYATI

4K çözünürlükte sunulacak oyun, Steam üzerinden 175,00 TL'ye satılıyor. 2004 yılında çıkan orijinal oyuna sahip kullanıcılar 31 Mayıs'a kadar oyunu %50 indirimli bir şekilde alabilecekler. Oyunun yurt dışı fiyatı ise 29,99 dolar.

TOTAL WAR: ROME REMASTERED NE ZAMAN ÇIKIŞ YAPACAK?

Total War: Rome Remastered, 29 Nisan 2021'de Steam üzerinden PC oyuncuları için çıkış yapacak.

TOTAL WAR: ROME REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (versiyon 1809)

İşlemci: Intel i3 serisi | AMD FX-4000 serisi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 600 serisi (1GB VRAM) | AMD HD 7000 serisi (1GB VRAM) | Intel UHD 620

DirectX: Versiyon 11

Depolama: 45 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: