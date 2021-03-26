Total War: Rome Remastered PC için duyuruldu! Türkiye pazarındaki fiyatı belli oldu!
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Total War: Rome Remastered PC için duyuruldu! Türkiye pazarındaki fiyatı belli oldu!

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Total War: Rome Remastered PC için duyuruldu! Türkiye pazarındaki fiyatı belli oldu!

Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, 2004 yılında yayınlanan Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu olarak çıkış yapacak. Oyunun Türkiye pazarındaki fiyatı belli oldu!

Yayıncılığını Sega'nın, geliştiriciliğini ise Creative Assembly ve Feral Interactive'in yaptığı strateji türü oyunu Total War: Rome'un yenilenmiş versiyonu duyuruldu.

Total War: Rome'un 2004 yılında yayınlanan orijinal versiyonu, günümüz görsellerine uyarlanarak yenilendi. Yeni oyun Total War: Rome Remastered, ana oyununu konu alacak ve birçok grafik iyileştirmesi ile çıkış yapacak. Yenilenmiş sürümde, Alexander ve Barbarian Invasion DLC'leri de bulunacak.

TOTAL WAR: ROME REMASTERED TÜRKİYE FİYATI

4K çözünürlükte sunulacak oyun, Steam üzerinden 175,00 TL'ye satılıyor. 2004 yılında çıkan orijinal oyuna sahip kullanıcılar 31 Mayıs'a kadar oyunu %50 indirimli bir şekilde alabilecekler. Oyunun yurt dışı fiyatı ise 29,99 dolar.

Total War: Rome Remastered, 29 Nisan 2021'de Steam üzerinden PC oyuncuları için çıkış yapacak.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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