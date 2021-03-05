Total ve Renault Mais'ten "Total Yakıt Garantisi" projesinde iş birliği
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Total ve Renault Mais'ten "Total Yakıt Garantisi" projesinde iş birliği

05.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:42
Total ve Renault Mais'ten

Total istasyonları ve Renault Mais "Total Yakıt Garantisi" projesini hayata geçirdi.

Total istasyonları ve Renault Mais "Total Yakıt Garantisi" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Renault'u tercih eden sürücülerin araçları, Total istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde yakıt kaynaklı olası arızalara karşı güvence altına alınacak.

Ayrıca, Renault sahibi Club Total üyeleri Total istasyonlarında geçerli 150 lira değerinde yakıt puanı kazanacak.

Total istasyonlarından akaryakıt alımı yapan, bireysel segmentteki yeni Renault araç sahiplerinin akaryakıt kaynaklı bir arıza ile karşılaşmaları durumunda tüm onarım maliyetleri Total tarafından karşılanacak.

Projeden faydalanmak isteyen Renault araç sahipleri, araç alımını takip eden 30 gün içerisinde Renault Port mobil uygulamasını indirerek, araç bilgilerini kaydedip kampanyalar bölümünden "Total Yakıt Garantisi" programına katılım sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Total ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Dönüşen müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek fırsatlar yaratan ve kaliteyi güvence altına alan güçlü projeleri, müşterilerimizin hizmetine sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Renault kullanıcılarının, katma değerli hizmetlerimize bir yenisini daha eklediğimiz bu iş birliğinden maksimum fayda sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Total Yakıt Garantisi projesi ile ilgili detaylı bilgiye, Total istasyonları mobil uygulamasından, www.totalistasyonlari.com.tr adresinden ve Renault Port uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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