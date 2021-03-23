Total ve Microsoft, çevre hedefleri için iş birliği yapıyor

Total ve Microsoft, dijital dönüşümlerini daha ileriye taşımak ve net sıfır emisyon hedeflerini desteklemek için stratejik iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Total ve Microsoft, dijital dönüşümlerini daha ileriye taşımak ve net sıfır emisyon hedeflerini desteklemek için stratejik iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Total'den yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla ortaya çıkacak sinerji, veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırma ve karbon ayak izini azaltma çabalarına katkıda bulunacak.

Total, bu kapsamda bilgi teknolojileri dönüşümlerini hızlandırmak amacıyla Microsoft bulut platformu olan Azure'un gücünü dijital platformlar ve Total Dijital Fabrikası için kullanmaya başlayacak.

Total, çalışanları ve operasyonları için iş birliği ve verimlilik çözümleri sağlayacak Microsoft Office 365'e dayalı mevcut modern iş yeri ortamını geliştirecek ve zenginleştirecek. Şirket, iş süreçlerini otomatize etmek, maliyetleri düşürmek ve verilere daha kolay erişim sağlamak için ise Power Platform'u kullanacak.

2030'a kadar dizel yakıtlara bağımlılık kalkacak

Microsoft, sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar dizel yakıtlara bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçları doğrultusunda Total'in küresel deneyimlerinden faydalanacak.

Fransız enerji şirketinin bağlı kuruluşu Saft aracılığıyla, Microsoft'un yedek enerji varlıkları portföyünün bir parçası olacak şekilde çeşitli Total teknolojileri kullanılacak.

Şirket, Microsoft'u, çevre hedefleri doğrultusunda dizel içermeyen operasyonlar için "dizel jeneratör setinin değişimi" ve "Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Pilleri" konularında destekleyecek.

Öte yandan, Microsoft, 2025'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağına dair verdiği kamu taahhüdü ve Total'in 2025'te 35 gigavat (GW) ve ardından 2030'da yaklaşık 100 gigavat yenilenebilir elektrik kapasitesine ulaşma hedefleri kapsamında iş birliği sağlanacak.

Ayrıca Microsoft'un enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar) aracılığıyla yenilenebilir enerji sağlamasına yardımcı olmak amacıyla, 47 megavatlık ilk PPA Microsoft'un İspanya operasyonları için kabul edilmesinde Total aktif rol aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanné, Total ve Microsoft'un uzmanlık alanlarındaki hızlı gelişimlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede ön saflarda yer alan her iki şirket için de birçok iş birliği fırsatını beraberinde getirdiğini ifade etti.

Pouyanné, şunları kaydetti:

"Microsoft'un sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını desteklemek için yeşil enerji sunarak uzmanlığımızı ortaya koymaya kararlıyız. Dijital dönüşümümüzü hızlandırmak için Microsoft'un bulut ve yapay zeka çözümlerine güvenmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, net sıfır emisyona sahip bir dünyaya doğru ilerlemeyi sağlamanın temelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş