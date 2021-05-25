TOTAL ve Kia iş birliğini yeniledi
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TOTAL ve Kia iş birliğini yeniledi

TOTAL ve Kia iş birliğini yeniledi
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Kia Corporation ve Total Lubrifiants, Mart 2021'de global iş ortaklıklarını 5 yıl için yeniledi.

Kia Corporation ve Total Lubrifiants, Mart 2021'de global iş ortaklıklarını 5 yıl için yeniledi.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, TOTAL, Kia'nın yetkili servis ağında Mart 2026'ya kadar tavsiye ettiği madeni yağ markası olmaya devam edecek. Yetkili servisler, yüksek performanslı TOTAL QUARTZ motor yağlarından, TOTAL'in satış ve pazarlama alanındaki uzmanlığından ve ayrıca elektrikli mobilite ve elektrikli araçlara yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerinden yararlanabilecek.

Bu iş birliği, 2011 yılından bu yana her iki şirketin performans, kalite ve yeniliğe ilişkin ortak vizyonunu ortaya koyuyor. Yüksek kaliteli ürünlerin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi sayesinde her iki şirket global pazardaki varlığını güçlendirdi ve Kia müşterilerine özel hizmetler sundu. Yenilenen ortaklık, özellikle yeni motor teknolojilerinin pazara sunulmasını dört gözle beklediğimiz bu günlerde yeni fırsatlara kapı açıyor.

-Yeni çözümler üreten ortaklık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Lubrifiants Otomotiv Başkan Yardımcısı Jean Parizot, 10 yıl önce başlayan bu ortaklığı sürdürmekten gurur duyduklarını belirterek, "İnovasyon ve teknoloji temelinde inşa edilen bu ortaklık, Kia ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, mükemmel şekilde özelleştirilmiş ürünler geliştirmemizi sağladı. Yenilenen iş ortaklığı bize, elektrikli ve hibrit motorların sürekli gelişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretme ve bu ortaklığı mobilite ve elektrifikasyon gibi yeni iş birliği alanlarına genişletme şansı veriyor." ifadelerini kullandı.

Kia Corporation Müşteri Deneyimi Tasarımı Şefi, Başkan Yardımcısı Pablo Martinez de son 10 yılda, hem TOTAL hem de Kia için oldukça başarılı bir ortaklık kurarak kayda değer bir büyüme ve yüksek müşteri memnuniyeti elde ettiklerini kaydederek Önümüzdeki beş yıl boyunca birlikte mobilite ve elektrifikasyon alanlarında iş birliği imkanlarını keşfedeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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