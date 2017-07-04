Total ve İran'dan Dev Doğalgaz Anlaşması

Fransız enerji şirketi Total, İran'da doğalgaz sahası işletecek. İran'a uygulanan uluslararası ambargonun kalkmasının ardından gelen yatırım anlaşması Tahran'da memnuniyetle karşılandı.



İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, uluslararası yatırımların süreceğini umduklarını belirtti:



"Bu anlaşma, İran'a yatırım konusunda şüphesi olan şirketlerin tereddütlerini giderecek. İran'a yatırımın geri dönüşünün başlangıcı olarak kabul ediyoruz bu anlaşmayı. Burada söz konusu olan sadece petrol endüstrisi değil, diğer alanları da kapsayan yatırımlar bekliyoruz."



Total Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Pouyanne ise, İran ile ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaklarını ifade etti:



"İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla Avrupalı şirketlere burada iş yapma olanağı tanındığından beri İran'a taahhütlerimiz vardı. Umarım uluslararası diplomasi buradaki kapasitemize uygun bir şekilde varlığını sürdürür."



Güney Pars sahasının 11. safhasının geliştirilmesi için imzalanan anlaşma 20 yıl geçerli olacak. Proje kapsamında günlük iki milyar metreküp doğalgaz üretimi amaçlanıyor.



Euronews muhabiri Javad Montazeri Tahran'da ekonominin geleceğine dair iyimser bir havanın hakim olduğunu vurguladı:



"Petrol İran ekonomisinin motoru konumunda. Bu anşlaşma yaptırımlardan henüz kurtulan endüstri için güzel günlerin habercisi olabilir. Petrol Bakanlığı'nın verilerien göre 200 milyar Dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. ve bu miktarın yüzde 70'ininin yabancı şirketlerden gelmesi bekleniyor. Ancak bu şekilde İran günlük petrol ve gaz ürertimini 6 milyon varile çıkarabilir."



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Tags: İrandan euronews doğalgaz anlaşması news Total dev Gepost: 04 juli 2017