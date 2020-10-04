TOTAL ve HEKTAŞ'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOTAL ve HEKTAŞ'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya

04.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:01
TOTAL ve HEKTAŞ'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya

OYAK bünyesinde hizmet veren TOTAL istasyonları ile HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvanseverlere özel bir kampanya düzenledi.

OYAK bünyesinde hizmet veren TOTAL istasyonları ile HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvanseverlere özel bir kampanya düzenledi.

TOTAL açıklamasına göre, bugün başlayan Total istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde geçerli olacak kampanya kapsamında, SmartHeart Gold 100 gram kedi ve köpek kuru mamaları, sadece 1TL'ye satışa sunuluyor.

Hayvanseverlerin hem evdeki dostları hem de sokak hayvanları için satın alabileceği, veteriner hekimlerin de güvenle önerdiği SmartHeart mamalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 1 hafta süreyle Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde satışta olacak. Bu proje ile birlikte TOTAL istasyonları ziyaretçileri için hayvan hakları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak ve kampanyanın geçerli olduğu TOTAL istasyonları listesine ulaşmak için www.totalistasyonlari.com.tr adresini ve Total istasyonları mobil uygulamasını ziyaret etmek mümkün.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ebru Şallı Özlem Yıldız Seren Serengil
Spor Can Bartu Gökhan Töre Fatih Terim Gökhan Gönül Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kaza Otomobil Azerbaycan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TOTAL ve HEKTAŞ'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 09:04:03. #1.14#
title