Total Turkey Pazarlama, Eksper Madeni Yağlar ile distribütörlük anlaşması imzaladı
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Total Turkey Pazarlama, Eksper Madeni Yağlar ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Total Turkey Pazarlama, Eksper Madeni Yağlar ile distribütörlük anlaşması imzaladı

Total Turkey Pazarlama, 18 yıldır özel endüstriyel yağlar ve gresler alanında faaliyet gösteren İnfoteknik Endüstriyel Ürünler bünyesindeki Eksper Madeni Yağlar ile İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgelerini kapsayan bir distribütörlük anlaşması imzaladı.

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Total Turkey Pazarlama, 18 yıldır özel endüstriyel yağlar ve gresler alanında faaliyet gösteren İnfoteknik Endüstriyel Ürünler bünyesindeki Eksper Madeni Yağlar ile İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgelerini kapsayan bir distribütörlük anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, satış ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket bu kapsamda, 18 yıldır özel endüstriyel yağlar ve gresler alanında faaliyet gösteren İnfoteknik Endüstriyel Ürünler bünyesindeki Eksper Madeni Yağlar ile İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgelerini kapsayan bir distribütörlük anlaşması imzaladı.

İnfoteknik, 2010 yılından beri yüksek performanslı özel yağlar ve gresler alanında Fransız Lubrilog markasının Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösteriyor. 2020 yılında Total Madeni Yağlar'ın endüstriyel madeni yağlar pazarındaki konumunu güçlendirmek için Lubrilog firmasını satın almasıyla başlayan iş birliği sonucunda, Total Turkey Pazarlama endüstriyel yağlar ürün grubunun İstanbul Avrupa yakası ve Trakya distribütörü olmak üzere Eksper Madeni Yağlar şirketi kuruldu.

Eksper Madeni Yağlar, endüstriyel yağlar alanında sahip olduğu 18 yıllık tecrübeyi, son teknoloji ve yüksek performanslı TOTAL ürün serisi ile birleştirerek sunacağı danışmanlık ve teknik servis desteği ile birlikte müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, endüstriyel yağlar alanındaki uzmanlıklarının farklı endüstriyel segmentlerin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak geliştirilen güçlü ürün gamından kaynaklandığını kaydetti.

Şanda, "Son teknoloji ve yüksek performanslı ürünlerimiz ile ekipman performansını ve dolayısıyla operasyon verimliliğini artırıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize ANAC Indus Yağ Analiz Sistemi gibi gelişmiş teknik servisler sunuyoruz. Yeni iş birlikleriyle güçlendirdiğimiz hizmet ağımız sayesinde daha fazla müşteriye endüstriyel çözümler sağlayarak endüstriyel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:17:51. #1.14#
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