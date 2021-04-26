Total, terör saldırıları sonrası Mozambik tesislerindeki çalışanlarını geri çekti

Fransız petrol devi Total, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırıları sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden çektiğini duyurdu.

Fransız petrol devi Total, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırıları sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden çektiğini duyurdu.

Total tarafından yapılan yazılı açıklamada, "mücbir sebep" nedeniyle bu kararın alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Mozambik halkı ve hükümetiyle dayanışma vurgulanarak, ülkenin bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla, Cabo Delgado'daki güvenlik ve istikrarın tekrar sağlanabileceği kaydedildi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak