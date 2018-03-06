Total, Petrolde Düşük Maliyetli Projeleri Tercih Ediyor"

Fransız enerji devi Total'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Patrick Pouyanne, şirketin petrol sektöründe düşük maliyetli projeleri tercih ettiğini söyledi.

Pouyanne, Houston'da bugün başlayan IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda Total'in projeleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Total'in petrol üretiminde düşük maliyetli projeleri tercih ettiğini belirten Pouyanne, şöyle devam etti:

"Düşük maliyetli projeler aynı zamanda piyasadaki dalgalanmalara karşı dirençli. Petrol piyasasında önemli olan maliyetleri kontrol altında tutmak. Total gibi entegre bir şirket için en önemli yatırım stratejisi maliyetleri muhafaza etmek."

Pouyanne, İngiltere ile Norveç arasında bulunan ve petrol kaynaklarıyla zengin Kuzey Denizi'nde de Total'in düşük maliyetli petrol ve doğalgaz projelerini tercih edeceğini kaydetti.

Total'in Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde güçlü bir pozisyonunun bulunduğunu vurgulayan Pouyanne, şirketin Libya'da da yeni bir petrol anlaşması imzaladığı bilgisini paylaştı.

Pouyanne, Total'in derin deniz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanlarıyla Afrika, Ortadoğu ve Amerika kıtalarında üretime odaklandığını vurguladı.

"Çin hızlandırıcı bir rol oynuyor"

Alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Pouyanne, Çin'in bu alanda çok hızlı ilerlediğine dikkati çekti.

Pouyanne, dünyada sayısı hızla artan elektrikli araçlar ve güneş enerjisi panelleri üretiminde Çin ile aynı hızı yakalamanın zor olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

"Güneş enerjisi ve elektrikli araç bataryaları teknolojilerinde Çin hızlandırıcı bir rol oynuyor. Bataryalarda o kadar hızlı ilerliyorlar ki onlarla başa çıkmak zor ancak mücadele etmek yerine onlarla işbirliği içinde çalışmak daha iyi."

Pouyanne, elektrikli araçların yaygınlaşmasının özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğini azaltmak için önemli olacağını sözlerine ekledi.