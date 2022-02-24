Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti

AA, Gökhan Kavak - Güncel
 - Güncelleme:
Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti

Fransız petrol şirketi Total'in Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da petrol rezervi keşfettiği bildirildi.

Fransız petrol şirketi Total'in Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da petrol rezervi keşfettiği bildirildi.

Namibya basınındaki habere göre, Namibya Ulusal Petrol Şirketi (NAMCOR) Genel Müdürü Immanuel Mulunga, Namibya'nın 240 kilometre açığında yeni petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Mulungu, Total tarafından keşfedilen petrolün, ülke ekonomisi ve vatandaşları için önemi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Immanuel Mulunga, rezervin tam miktarının tespiti için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Hollanda merkezli İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol devi Shell, 7 Şubat'ta Namibya yakınlarında petrol ve doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Namibya, Petrol, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title