Total, Namibya'da yeni petrol rezervi keşfetti

Fransız petrol şirketi Total'in Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da petrol rezervi keşfettiği bildirildi.

Namibya basınındaki habere göre, Namibya Ulusal Petrol Şirketi (NAMCOR) Genel Müdürü Immanuel Mulunga, Namibya'nın 240 kilometre açığında yeni petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Mulungu, Total tarafından keşfedilen petrolün, ülke ekonomisi ve vatandaşları için önemi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Immanuel Mulunga, rezervin tam miktarının tespiti için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı.

Hollanda merkezli İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol devi Shell, 7 Şubat'ta Namibya yakınlarında petrol ve doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı.