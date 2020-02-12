TOTAL iş makineleri sektörünün yanında

12.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:04

Türkiye'de madeni yağ sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren sektörün lider şirketlerinden TOTAL, İş Makinaları Mühendisleri Birliği üyeleri ile Ankara'da buluştu.

TOTAL'in makinelerin ömrünü uzatan ANAC Pro Yağ Analiz Sistemi'nin ve TOTAL Filo Çözümleri'nin tanıtıldığı etkinlikte konuşan Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur "Total Turkey Pazarlama olarak iş makineleri sektöründe ihtiyaç duyulan çözümleri sağlayarak sektörün yanında yer alıyoruz" dedi.

Dünyada 150'den fazla ülkede, otomotiv, endüstri, taşımacılık, tarım, inşaat ve denizcilik sektörlerine ürün tedariği yapan TOTAL'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama, sektör profesyonelleriyle gerçekleştirdiği toplantılara devam ediyor. Kasım ayında Bursa'da tekstil sektöründen temsilcileri ağırlayan Total Turkey Pazarlama, bu kez İş Makinaları Mühendisleri Birliği'yle (İMMB) Ankara'da buluştu. 2019 yılı sonunda Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe, İMMB üyesi 120 kişi katıldı. Etkinlikte, TOTAL'in ANAC Pro Analiz Hizmeti ve TOTAL Filo Çözümleri tanıtıldı.Total Turkey Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur, amaçlarının iş makinelerinin ömürlerini verimli bir şekilde sürdürmeleri için geliştirdikleri çözümleri anlatmak olduğunu söyledi. Dokur, "Total Turkey Pazarlama olarak İş Makinaları Mühendisleri Birliği'yle bir araya gelmekten son derece memnunuz. Bu tür etkinlikler müşterilerimizle bağımızı daha da güçlendirmenin yanı sıra potansiyel müşterilerimizin de bizi yakından tanımasına, iş birliği kurmamıza imkan tanıyor. İş makineleri sektörünün yanında olduğumuzu her fırsatta göstermek istiyoruz" dedi.Dokur, "TOTAL ürün gamı müşterilere makine ömrünü uzatan, olası arızaların önüne geçen, verimliliği artıran ve işletme maliyetlerini azaltan olağanüstü bir performans sağlıyor. Sektörde ihtiyaç duyulan tüm uluslararası standartlara ve onaylara uygun olan geniş ürün gamı içerisinde RUBIA WORKS serisi motor yağları, manuel ve otomatik şanzımanlar için DYNATRANS ve FLUIDE serileri, hidrolik sistemler için HYDROFLO, EQUIVIS ZS ve AZOLLA ZS serileri ve soğutma sıvıları ve antifrizler grubunda COOLELF ve GLACELF ürünleri bulunuyor" diye konuştu.

Yoğun bir katılımın olduğu seminer sonrası İMMB Dernek Başkanı Mustafa Silpağar tarafından TOTAL adına Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Fırat Dokur'a plaket takdim edildi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA