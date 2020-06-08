HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Total ile Euromaster iş birliği anlaşması imzaladı

Total'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama ile Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster ile güçlerini birleştirdi.

Total ile Euromaster iş birliği anlaşması imzaladı
08.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:47

Total'in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama ile Michelin Grubu'nun lastik ve araç bakım servisi Euromaster ile güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Euromaster'ın Türkiye'nin 46 ilindeki 138 servis noktasında, sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan geniş ürün yelpazesine sahip Total ve Elf madeni yağları kullanılacak.

İzmir Menemen'deki üretim tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton üretim kapasitesi ile ileri teknoloji madeni yağ ve antifriz üreten Total, Türkiye'de hem fabrika ilk dolumda hem de yetkili ve özel servisler kanalında güçlü bir konum ve pazar payına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, ürünlerini, orijinal araç üreticileriyle uzun yıllara dayanan iş birliği süreci geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de üretilen her iki araçtan birinde Total madeni yağları veya antifrizlerinin kullanılması bir tesadüf değil ve biz bu başarıdan gurur duyuyoruz. Özellikle sektörün en prestijli segmenti olan binek araç motor yağlarında sahip olduğumuz Total ve Elf markaları ile binek araç segmentinde yüzde 15 pazar payı ile sektörde en üst sıralarda yer alıyoruz. Euromaster ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bu konumu güçlendirmeyi ve müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba da iş birliğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Euromaster servis ağı olarak perakende ve filo müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesi ile Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için de hem ürün kalitesi hem de hizmet standartları ile aynı dili konuşabildiğimiz iş ortaklarına ihtiyacımız var. Bu kapsamda, 2019'da filo müşterilerimizin araç bakımları kapsamında Total ile başladığımız yolculuğa, 2020 yılı itibariyle perakende müşterilerimizi de dahil ettik.Total ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliğinin iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına olan inancım sonsuz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Ekonomi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor Ekonomi
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Hülya Avşar Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Total ile Euromaster iş birliği anlaşması imzaladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 13:51:02. #1.15#
title