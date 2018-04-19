Total, Direct Energie'yi 1,4 Milyar Euro'ya Satın Alıyor

Fransız petrol devi Total, ülkedeki ilk alternatif enerji şirketi olan Direct Energie'yi 1,4 milyar euro'ya satın alıyor.

"Les Echos" gazetesinde yer alan haberde, Total'ın halen Fransa'da bir numaralı elektrik ve doğalgaz dağıtımcısı olduğuna dikkat çekiliyor. Direct Energie'yi satın alarak da elektrikte belli başlı rakipleri olan Engie ya da ENI gibi şirketlerle arasını büyük ölçüde açmış olacak.

Direct Energie 1,35 gigawatt'lık bir üretim kapasitesine sahip (800 megawatt doğalgaz santrallerinin ürettiği, 550 megawatt ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik). Bu kapasite Total'in 900 megawatt'ına eklenecek.

Halen elektrik ve doğalgazda 1,5 milyon müşterisi olan Total, Direct Energie'yi satın almasının ardından 2,6 milyon kişiyi daha portföyüne katarak Fransa ve Belçika'da toplamda 4 milyonluk bariyeri aşmış olacak.