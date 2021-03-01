Total'den "yakıt puan" kazandıran kampanya

Total istasyonları, "Club Total" üzerinden üyelerine 150 lira ve üzeri ilk yakıt alışverişinde 25 lira değerinde yakıt puan hediye ediyor.

Total istasyonları, "Club Total" üzerinden üyelerine 150 lira ve üzeri ilk yakıt alışverişinde 25 lira değerinde yakıt puan hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total istasyonları mobil uygulaması üzerinden Club Total'e üye olarak ilk kez işlem yapan müşteriler 150 lira ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde, bir sonraki alışverişlerinde geçerli 25 lira değerinde yakıt puan kazanacak.

Bu ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, "Club Total" üyeliği ile yapılacak tek seferlik ilk işlemin ardından kazanılan yakıt puan üyenin hesabına tanımlanacak. Kazanılan yakıt puanlar, 30 Nisan 2021 tarihi gün sonuna kadar Club Total üyesi tüm Total istasyonlarında kullanılabilecek.

Öte yandan, kampanya koşullarına ve detaylı bilgiye "www.totalistasyonlari.com.tr" resmi internet adresinden ve mobil uygulama üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş