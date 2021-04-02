TOTAL'den Paraf üye işyeri istasyonlarında geçerli ParafPara kampanyası
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TOTAL'den Paraf üye işyeri istasyonlarında geçerli ParafPara kampanyası

Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi
TOTAL'den Paraf üye işyeri istasyonlarında geçerli ParafPara kampanyası

Total, Paraf sahiplerine özel akaryakıt alışverişlerinde 60 lira değerinde ParafPara kazandıran yeni bir kampanya başlatıyor.

Total, Paraf sahiplerine özel akaryakıt alışverişlerinde 60 lira değerinde ParafPara kazandıran yeni bir kampanya başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Paraf üyesi Total İstasyonlarında geçerli olacak kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde yapılacak dördüncü 125 lira ve üzeri akaryakıt ve otogaz alışverişi 50 lira ParafPara kazandırıyor.

Kampanya dahilinde dört işlemini de Total İstasyonları üzerinden mobil ödemeyle yapanlar ise toplamda 60 lira ParafPara kazanıyor.

ParafParalar, kazanılan tarihten bir sonraki gün kartlara yüklenerek, 25 Mayıs'a kadar Paraf üyesi Total İstasyonlarında yapılacak akaryakıt ve otogaz alımında kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen Paraf sahipleri, ilk harcamadan önce Paraf Mobil uygulamasından "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak ya da TOTAL yazıp 3404'e ücretsiz SMS göndererek katılım sağlayabilecek.

Kampanya koşulları ve detaylı bilgiye www.totalistasyonlari.com.trweb sitesi, TOTAL İstasyonları mobil uygulaması ile parafcard.com.tr ve diyalog üzerinden ulaşılabilir.

Türkiye'de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL İstasyonları, geniş dağıtım ağı ile müşterilerine kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürünler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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