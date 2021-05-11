TOTAL'den işitme engelli bireylere mobil uygulama desteği
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TOTAL'den işitme engelli bireylere mobil uygulama desteği

TOTAL'den işitme engelli bireylere mobil uygulama desteği
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren TOTAL İstasyonları, "Görüntülü Çağrı Merkezi" projesi kapsamında işitme engelli bireylere hizmet vermeyi planlıyor.

OYAK Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren TOTAL İstasyonları, "Görüntülü Çağrı Merkezi" projesi kapsamında işitme engelli bireylere hizmet vermeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018'de hayata geçirdiği "İki Elin Enerjisi Güzel" sosyal sorumluluk projesiyle 16 ilde 124 istasyonda işaret dilinde hizmet vermeye başlayan TOTAL İstasyonları, projenin ikinci etabı olan "Görüntülü Çağrı Merkezi" hizmetini "Alkış" reklam filmiyle tanıttı.

Proje kapsamında, işitme engelli bireyler, TOTAL İstasyonları mobil uygulamasında yer alan butona tıklayarak ya da istasyonlarda market önlerinde bulunan stantlar üzerindeki kare kodu okutarak "Görüntülü Çağrı Merkezi"ne kolaylıkla bağlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Pazarlama Direktörü Beril Cabı Günermengi, projenin amacının önemli bir bölümü araç kullanıcısı olan yaklaşık 4 milyon işitme engelli bireye ihtiyaç duydukları anda kaliteli hizmet sunabilmek, trafikte ve istasyonlarda yaşadıkları iletişim sıkıntılarını giderebilmek olduğunu ifade etti.

Günermengi, bu kapsamda istasyonlarda çalışan ön saha ve market görevlilerine de işaret dili öğretildiğini belirtti.

TOTAL İstasyonları'nın yeni reklam filmi televizyon, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarla, açık hava mecralarında yayına başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kapsamlı güvenlik ve sağlık önlemleri alınarak çekilen FCB ARTGROUP imzalı filmin yapım sürecini Kala Film, yönetmenliğini ise Serter Tırmık üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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