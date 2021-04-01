Total'den GEA Arama Kurtarma ekibine ziyaret
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Total'den GEA Arama Kurtarma ekibine ziyaret

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Total'den GEA Arama Kurtarma ekibine ziyaret

Total, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İzmir'de faaliyet gösteren GEA Arama Kurtarma ekibini ziyaret etti.

Total, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İzmir'de faaliyet gösteren GEA Arama Kurtarma ekibini ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de yaşanan İzmir depreminin ardından, bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek olma amacıyla Total Gönüllü Takımı ile kurum içi bir bağış kampanyası başlatan Total, GEA Arama Kurtarma Ekibi'nin doğal afet durumlarında kullandığı ekipmanların yenilenmesine destek sağladı.

Türkiye'de olası afetlerde, kayıp yaşamama hedefiyle tüm operasyonlarında gerekli önemleri alan Total, şirket çalışanlarına da GEA iş birliğiyle deprem öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler veriyor, istasyonlarında ek iş güvenliği prosedürleri uygulayarak kayıp riskini sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Enerji Akaryakıt Mühendislik Müdürü Barış İnce, akaryakıt dağıtım sektörünün getirdiği ş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının bilinciyle 900'e yakın istasyon ağı başta olmak üzere tesis, terminal, bölge ve genel müdürlük binalarında afetlerle ilgili tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Tüm çalışanlarına bu çerçevede eğitim verdiklerine işaret eden İnce, "PLLD sistemleri ile 7/24 bütün istasyonlarımızın alt yapılarını gözlem altında tutuyoruz. Yaşanan İzmir depreminde 1 saat içerisinde kullandığımız bu sistem sayesinde bütün istasyonlarımızın kontrolünü sağladık, aldığımız önlemler sebebiyle herhangi bir olumsuzluk raporlamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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