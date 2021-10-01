TOTAL'de Maximum Kart iş birliğiyle 40 lira MaxiPuan kampanyası - Haberler Ekonomi
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TOTAL'de Maximum Kart iş birliğiyle 40 lira MaxiPuan kampanyası

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
TOTAL'de Maximum Kart iş birliğiyle 40 lira MaxiPuan kampanyası

TOTAL İstasyonları, İş Bankası ile yaptığı anlaşma sayesinde Maximum Kart sahiplerine akaryakıt alışverişlerinde MaxiPuan kazandırıyor.

TOTAL İstasyonları, İş Bankası ile yaptığı anlaşma sayesinde Maximum Kart sahiplerine akaryakıt alışverişlerinde MaxiPuan kazandırıyor.

Şirketin açıklamasına göre, TOTAL İstasyonları ve İş Bankası iş birliğiyle gerçekleşen kampanya, 1 Ekim – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında sadece İş Bankası Maximum anlaşmalı üye işyeri Total istasyonlarında geçerli olacak.

Kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı TOTAL İstasyonlarından Maximum Kart ile farklı günlerde ve tek seferde yapılacak dördüncü 125 lira ve üzeri akaryakıt ve otogaz alışverişi, Maximum üye işyeri TOTAL istasyonlarında geçerli 40 lira MaxiPuan kazandırıyor.

Kazanılan MaxiPuanlar, 29 Kasım 2021 tarihine kadar kampanyaya dahil olan Maximum anlaşmalı TOTAL İstasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinde kullanılabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen Maximum kart sahipleri, Maximum Mobil'de yer alan kampanya sayfasından veya İş Bankası'nda kayıtlı numaralarıyla "TOTAL" yazıp boşluk bırakarak kartın son 6 hanesini 4402'ye mesaj göndererek kampanyaya katılabilecek.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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Haber: TOTAL'de Maximum Kart iş birliğiyle 40 lira MaxiPuan kampanyası - Haberler Ekonomi
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